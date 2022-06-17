Усик вперше показав, як готується до реваншу проти Джошуа: фото з тренувань
17 червня 2022 , 20:35Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Усика
Український боксер Олександр Усик вже цього літа може вийти на ринг проти Ентоні Джошуа. Незабаром має з'явитися офіційна дата реваншу.
Усик поділився світлинами з тренувань
З дня на день має з'явитися офіційна дата реваншу. Раніше промоутери обох боксерів запевняли, що бій відбудеться у серпні 2022 року.
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Олександр Усик вперше показав, як він готується до реваншу. У своєму інстаграмі боксер опублікував світлини з тренувань.
Тяжка робота,
– додав Усик до світлин з рингу.
Усик готується до реваншу проти Джошуа / Фото з інстаграму українця
Олександр вперше поділився світлинами з тренувань / Фото з інстаграму боксера
Усик – Джошуа: головне про реванш
- Інсайдери назвали дату реваншу Усик – Джошуа. За словами багатьох фахівців, бій відбудеться 20 сервня. Цю інформацію підтверджували й промоутери боксерів. Проте офіційної дати не оголошували.
- Раніше повідомлялося, що бій відбудеться 23 липня. Проте його вирішили перенести на один або два тижні. Все через те, що потрібно дати достатньо часу на розкрутку поєдинку.
- Зате організатори визначилися з місцем поєдинку, він відбудеться у Саудівській Аравії.
- Нагадаємо, що у першому протистоянні у вересні 2021 року Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш. Британець активував опцію в контракті про бій-відповідь.
- Бій міг відбутися на початку літа, проте всі плани боксерів змінила війна. Олександр вступив до лав територіальної оборони Київської області.
- Потім боксер все ж таки вирішив виїхати з України, аби підготуватися до бою проти британця.
- Він неодноразово запевняв, що на ринзі від нього буде більше користі, ніж зі зброєю в руках.