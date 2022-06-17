Катерина Усик: Дуже шкодую
Дружина Олександра зізналася, що дуже шкодує через те, що мовчала про анексію Криму у 2014 році. Проаналізувавши свої помилки, Катерина кожного дня поширює у своїх соцмережах інформацію щодо повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
До слова До вашого "звільнення" люди жили цивілізовано, – дружина Усика про окупаційну владу Криму
Катерина Усик не сумнівається у тому, що російських найманців вдасться вибити з окупованих територій. Вона вірить, що зможе скоро повернутися до рідного українського Криму.
Я вірю, що Україна все поверне. Включно з Кримом. Єдине про що я жалкую зараз, так це через те, що мовчала у 2014 році. Дуже шкодую,
– написала дружина боксера.
Дружина Усика не сумнівається у перемозі України / Фото з інстаграму Катерини
Усик готується до реваншу проти Джошуа
- Родина Олександра Усика виїхала за кордон. Насамперед боксерові необхідно було покинути країну, аби підготуватися до реваншу проти Ентоні Джошуа.
- Сам Олександр неодноразово запевняв, що на ринзі від нього буде більше користі, ніж зі зброєю в руках.
- Бій може відбутися вже в серпні 2022 року. Поєдинок прийматиме Саудівська Аравія.
- Родина українського боксера відчула на собі наслідки "русского міра". Російські найманці захопили будинок Усика у Ворзелі, що на Київщині. На щастя, там нікого не було, родина виїхала за кордон.
- Катерина та її діти тривалий час переховувалися у сховищі.