Усик віршем підтримав Ломаченка після болючої поразки від Лопеса
Олександр Усик вирішив підтримати свого товариша Василя Ломаченка після поразки від Теофімо Лопеса. Українець вирішив присвятити вірш своєму земляку.
Олександр Усик вирішив оригінально підтримати Василя після надскладного поєдинку проти американця. У якому Ломаченко не лише зазнав поразки, а й втратив шанс називатись абсолютним чемпіоном світу. Усик виклав пост з фото Ломаченка у своєму Instagram-акаунті.
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Під світлиною Олександр написав вірш Бориса Пастернака.
Ломаченко – Лопес: головне про бій
Бій між Ломаченком та Лопесом тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.
Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.
Після поразки промоутер Ломаченка Боб Арум звинуватив одного з суддів у некомпетентності. Джулі Ледерман, яка виставила 119:109. На її думку, Теофімо виграв 11 раундів, а Василь – тільки один, 11-й. Багато експертів обурилися таким підходом, не кажучи про команду Ломаченка. А 88-річний промоутер Боб Арум повідомив, що особисто він віддав "вікторію" з невеликою перевагою Лопесу.