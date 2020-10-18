Александр Усик решил поддержать своего товарища Василия Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса. Украинец решил посвятить стихотворение своему земляку.

Александр Усик решил оригинально поддержать Василия после сложнейшего поединка против американца. В котором Ломаченко не только потерпел поражение, но и потерял шанс называться абсолютным чемпионом мира. Усик выложил пост с фото Ломаченко в своем Instagram-аккаунте.

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Под фотографией Александр написал стихотворение Бориса Пастернака.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Бой между Ломаченко и Лопесом продлился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три свои чемпионские пояса.

После поражения промоутер Ломаченко Боб Арум обвинил одного из судей в некомпетентности. Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й. Многие эксперты возмутились таким подходом, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим перевесом Лопесу.