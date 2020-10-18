Усик стихотворением поддержал Ломаченко после болезненного поражения от Лопеса
Александр Усик решил поддержать своего товарища Василия Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса. Украинец решил посвятить стихотворение своему земляку.
Александр Усик решил оригинально поддержать Василия после сложнейшего поединка против американца. В котором Ломаченко не только потерпел поражение, но и потерял шанс называться абсолютным чемпионом мира. Усик выложил пост с фото Ломаченко в своем Instagram-аккаунте.
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Под фотографией Александр написал стихотворение Бориса Пастернака.
Ломаченко – Лопес: главное о бое
Бой между Ломаченко и Лопесом продлился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.
Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три свои чемпионские пояса.
После поражения промоутер Ломаченко Боб Арум обвинил одного из судей в некомпетентности. Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й. Многие эксперты возмутились таким подходом, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим перевесом Лопесу.