Не дав йому розігнати атаку, – колишній тренер прокоментував тактику Усика

Український боксер Олександр Усик вдруге переміг британця Ентоні Джошуа, зберіг пояси WBO, WBA, IBF, IBO та додав до них ще й пояс за версією журналу "The Ring". Одна з головних причин успіху нашого спортсмена – вміле застосування тактики.

Про це 24 каналу розповів колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський. Він також зауважив, що в певний момент бою стало тривожно за Олександра, оскільки він зупинився в роботі ногами.

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Усик пропустив кілька неприємних ударів

Сосновський додав, що став хвилюватись за підсумок поєдинку, коли Джошуа застосував свою тактику брутальних ударів.

Британець ударив Усика і в потилицю, і в передпліччя, і в район вуха. Тобто він почав брудно працювати. Як у поєдинку з Володимиром Кличком, коли він зачепив нашого боксера і просто пішов його брутального добивати,

– зауважив тренер.

Олександр зумів тактично підлаштуватись

За словами Сосновського, Усик зрозумів, чого прагне Джошуа і вчасно підлаштувався під таку тактику опонента. Українець притиснувся до суперника і не дав йому розігнатись. Тим самим Олександр зміг відпочити і сам.

"А в останніх раундах Олександр знову ввімкнув ноги, швидкість і вимотав Джошуа, який і без того вже загубив сили", – підкреслив Сосновський.

На його думку, якби Усик опирався і почав боротись з суперником, теж втратив би багато сил. А так він спочатку розірвав дистанцію, а потім повернувся до свого ритму бою.

Було помітно по Джошуа, що йому важко. Українець зумів його розвернути, тож британець пролітав у канати, хапав повітря. Це вже була стихія Олександра,

– підсумував тренер.

Сосновський прокоментував тактику Усика: дивіться відео

Бій-реванш Усик – Джошуа: коротко