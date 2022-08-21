Об этом 24 канала рассказал бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский. Он также отметил, что в определенный момент боя стало тревожно при Александре, поскольку он остановился в работе ногами.

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Усик пропустил несколько неприятных ударов

Сосновский добавил, что стал беспокоиться за итог поединка, когда Джошуа применил свою тактику брутальных ударов.

Британец ударил Усика и в затылок, и в предплечье, и в район уха. То есть, он начал грязно работать. Как в поединке с Владимиром Кличко, когда он задел нашего боксера и просто пошел его брутально добивать,

– заметил тренер.

Александр сумел тактически подстроиться

По словам Сосновского, Усик понял, к чему стремится Джошуа и вовремя подстроился под такую тактику оппонента. Украинец прижался к сопернику и не дал ему разогнаться. Тем самым Александр смог отдохнуть и сам.

"А в последних раундах Александр снова включил ноги, скорость и вымотал Джошуа, который и без того уже потерял силы", – подчеркнул Сосновский.

По его мнению, если бы Усик сопротивлялся и начал бороться с соперником, тоже потерял бы много сил. А так он сначала разорвал дистанцию, а затем вернулся к своему ритму боя.

Было заметно по Джошуа, что ему тяжело. Украинец сумел его развернуть, так что британец пролетал в канаты, хватал воздух. Это уже была стихия Александра,

– подытожил тренер.

Сосновский прокомментировал тактику Усика: смотрите видео

Бой-реванш Усик – Джошуа: коротко