Про це 24 каналу розповів колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський. Він також зауважив, що в певний момент бою стало тривожно за Олександра, оскільки він зупинився в роботі ногами.
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Усик пропустив кілька неприємних ударів
Сосновський додав, що став хвилюватись за підсумок поєдинку, коли Джошуа застосував свою тактику брутальних ударів.
Британець ударив Усика і в потилицю, і в передпліччя, і в район вуха. Тобто він почав брудно працювати. Як у поєдинку з Володимиром Кличком, коли він зачепив нашого боксера і просто пішов його брутального добивати,
– зауважив тренер.
Олександр зумів тактично підлаштуватись
За словами Сосновського, Усик зрозумів, чого прагне Джошуа і вчасно підлаштувався під таку тактику опонента. Українець притиснувся до суперника і не дав йому розігнатись. Тим самим Олександр зміг відпочити і сам.
"А в останніх раундах Олександр знову ввімкнув ноги, швидкість і вимотав Джошуа, який і без того вже загубив сили", – підкреслив Сосновський.
На його думку, якби Усик опирався і почав боротись з суперником, теж втратив би багато сил. А так він спочатку розірвав дистанцію, а потім повернувся до свого ритму бою.
Було помітно по Джошуа, що йому важко. Українець зумів його розвернути, тож британець пролітав у канати, хапав повітря. Це вже була стихія Олександра,
– підсумував тренер.
Сосновський прокоментував тактику Усика: дивіться відео
Бій-реванш Усик – Джошуа: коротко
- Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа в бою-реванші. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а українець переміг роздільним рішенням суддів – 113:115; 115:113; 116:112.
- Після перемоги Усик закликав Ф'юрі повертатись на ринг, аби провести з ним бій за звання абсолютного чемпіона світу. Тайсон миттєво відповів, що знищив би обох боксерів за вечір.
- "Дупу він свою поб'є", – так на пресконференції Усик відреагував на слова Ф'юрі. Українець додав, що Тайсону це лише сниться, ніби він когось переміг.