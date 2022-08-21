Ми переможемо, – Усик

Відповідну заяву 35-річний боксер з окупованого Криму сказав на пресконференції після того, як вдруге здолав Ентоні Джошуа. Усик впевнений, що Україна буде "на дуже високому рівні".

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"Майбутнє моєї держави – ми переможемо й будемо економічно на дуже високому рівні. До нас буде приїжджати багато туристів, бо наша країна багата історією", – сказав Усик.

Боксер зазначив, що раніше Україну знали завдяки братам Кличкам, Андрію Шевченку та Василю Ломаченку. Тепер у світі дізнаються про Україну через криваву війну з росією.

Колись люди знали Україну завдяки спортсменам – брати Клички, Шевченко, Ломаченко. Зараз нашу країну весь світ знає, як ту, яка захищає себе від другої армії світу. І ми дуже гарно стоїмо, ще й "накидуємо" їм,

– зазначив українець.

Усик впевнений, що українці не здаються і йтимуть до кінця.

"Деякі люди у світі недооцінюють когось. Розплющіть очі й подивіться, що відбувається у світі й на території України. Українці не здаються, вони до кінця. Вони будуть йти до кінця, і ми переможемо. Треба трохи більше часу на це", – резюмував Олександр.

Зауважимо, що Усик присвятив перемогу Україна та ЗСУ.

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