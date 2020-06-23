Промоутер Едді Хірн відреагував на ідею глави Top Rank Боба Арума, який запропонував звести в рингу українця Олександра Усика і британця Ділліан Уайта. Промоутер вважає, що цього робити не можна.

Про це повідомляє Boxing News 24.

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Бій між Усиком та Уайтом

Арум запропонував такий варіант для того, щоб визначити єдиного претендента для переможця потенційної уніфікації в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Я не хочу ставити їх в андеркарді бою Джошуа – Ф'юрі. Усик і Уайт бажають отримати шанс побитися за титул чемпіона світу. Це дуже ризикований бій для обох,

– заявив Хірн.

За словами промоутера, якщо запропонувати обом боксерам такий бій, то вони запитають, чому вони мають битись між собою.

Усик готовий боксувати з будь-яким суперником, але і він та Чісора зосереджені на титулі чемпіона світу. Як зазначив Хірн, вони не повинні битися один з одним. Усик і Уайт є обов'язковими претендентами для чинних чемпіонів.

Промоутер також розповів, що Джошуа може провести бій з українцем Олександром Усиком навесні 2021 року.

Бій Усик – Джошуа: головне

Офіційно бій мав відбутися ще 23 травня у Лондоні (Англія) на O2 арені. Та поєдинок вимушено перенесли через карантин

Поєдинок українця і британця активно почали обговорювати після резонансної заяви глави Top Rank Боба Арума.

У команді Усика різко відповіли Аруму. Промоутер українця Олександр Красюк заявив, що Усику не потрібно битися з Уайтом.

Також повідомлялося, що Усик не готовий відступити за гроші. Раніше повідомлялося, що бій може відбутись у Саудівській Аравії.