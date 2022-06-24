Усик станцював з вболівальниками в Саудівській Аравії: відео запальної дискотеки

24 червня 2022 , 13:47
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Українець Олександр Усик вже в серпні вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Поєдинок відбудеться на нейтральній для боксерів території – у Саудівській Аравії.

Запальні танці Усика

Команди боксерів вже офіційно підписали угоду про реванш. Олександр та Ентоні вперше зустрілися після поєдинку, що відбувся в вересні, пише 24 канал.

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Боксери навіть встигли провести дуель поглядів. Усик та Джошуа не могли відірвати очей одне від одного.

Український боксер станцював разом з натовпом вболівальників на Близькому Сході під арабську музику. Відповідне відео виклав журналіст Майкл Бенсон у своєму твітері.

Усик станцював разом з вболівальниками: дивіться відео

Усик – Джошуа: головне про реванш

  • Організатори поєдинку довго не могли визначитися з датою та місцем проведенням реваншу Усик – Джошуа.
  • Довгоочікуване протистояння за участі українця та британця відбудеться 20 серпня.
  • Зустрінуться боксери для реваншу у Джедді, Саудівська Аравія.
  • Британець зробив гучну заяву під час офіційної зустрічі, наголосивши, що він король камбеків і Олександру буде не просто його перемогти.
  • Та попри гучні заяви, Ентоні співчуває Усику, країну якого атакують російські окупанти. Джошуа висловив підтримку українському народу.
  • Нагадаємо, що британець та українець боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Олександру Усику вдалось зібрати у вересні 2021 року, коли він здобув перемогу над Джошуа.
Цікаво. Букмекери Favbet пророкують вже другу перемогу Олександру Усику у протистоянні з британцем, його тріумф оцінюють у 1.50. У звитягу Ентоні Джошуа вірять дещо менше –  2.80. Нічия малоймовірна – 21.
Автор: Дарина Жданович