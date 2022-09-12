Щасливе подружжя

Олександр зараз перебуває у Києві, де продовжує займатися благодійністю. Тож він поділився і своїм сімейним життям та опублікував світлини з дружиною.

Варте уваги Олександр Усик відвідав паб-бомбосховище у Житомирі заради допомоги воїнам ЗСУ: фото



Усик разом з дружиною / Фото з інстаграму боксера



Олександр та Катерина / Фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що 20 серпня Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Українець виграв бій роздільним рішенням суддів. Для Олександра це 20 перемога.

Боксер дотримався свого слова та відразу ж повернувся в Україну після реваншу.

Чим займається Усик в Україні

Усик приїхав у Житомир на гру Першої Ліги між Поліссям та Маріуполем. Боксер виконав перший удар по м'ячу та продовжив дивитись гру на трибунах.

Нещодавно Олександр спробував свої сили у баскетболі, правда не для розваги, матч мав благодійну мету. Річ у тім, що окупанти зруйнували спортивний зал "Авангард" у Києві. Тому небайдужі вирішили провести благодійний матч за участі зірок не лише спорту. Зібрані кошти підуть на реконструкції спортивного комплексу.

Окрім Олександра Усика на баскетбольний майданчик вийшли міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт, колишній захисник київського Динамо та збірної України Владислав Ващук, телеведучий Андрій Бєдняков, стендап-комік Марк Куцевалов та відомі у минулому баскетболісти – Ігор Харченко, Дмитро Корабльов та Олександр Лохманчук.

Також Усик зустрівся з вболівальниками Полісся у одному з пабів у Житомирі. Боксер підписав фірмову футболку для житомирської 95-ї десантно-штурмової бригади, яку разом з необхідними речами передадуть на фронт.