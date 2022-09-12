Ломаченко вийде на ринг вже цього жовтня

Український боксер вийде на ринг проти американця Джемейна Ортіса. Бій відбудеться 29 жовтня в "Медісон-сквер-гарден", Нью-Йорк.

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Для Ломаченка це буде перший бій з грудня 2021-го, коли він рішенням суддів переміг Річарда Коммі.

26-річний Ортіс у травні рішенням суддів здолав Джеймела Геррінга. Джемейн ніколи в кар’єрі не проводив 12-раундові поєдинки.



Ломаченко зустрінеться з Ортісом / Фото з інстаграму Top Rank

Нещодавно глава Top Rank Боб Арум розповідав, хто може стати наступним суперником українця після бою з Джемейном Ортісом.

У разі перемоги над американцем на Ломаченка може чекати переможець двобою Девін Хейні – Джордж Камбосос. Арум заявив, що наразі спілкувався лише з командою Хейні.

Зазначимо, що саме через повномасштабне вторгнення росії в Україну Василь відмовився від титульного бою проти Камбососа, який тоді ще був абсолютним чемпіоном світу.