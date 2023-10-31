Він дуже проста людина, – Усик розповів про що говорив із Роналду під час бою Ф'юрі – Нганну

У суботу, 28 жовтня, відбулося виставкове боксерське шоу між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нганну. Цей поєдинок відвідало чимало зірок, зокрема там був і український чемпіон Олександр Усик, який спостерігав за боєм разом із Кріштіану Роналду.

У комерційному шоу перемогу здобув Тайсон Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Це викликало багато суперечок, адже камерунець протягом бою встиг відправити британця у нокдаун та виглядав не гірше за свого суперника.

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Усик прищеплював Роналду любов до боксу

Головним же стало те, що Нганну неодноразово влучав у Ф'юрі й через це з великою ймовірністю бій за абсолют між Олександром Усиком та "Жадібним пузом" буде перенесено на пізніший термін. Очікувалося, що оголошення дати "бою століття" відбудеться одразу після виставкового шоу, але цього не сталося.

Пізніше ж промоутер Тайсона Ф'юрі заявив, що бій 23 грудня не відбудеться, попри те, що, за словами менеджера Олександра Усика, саме ця дата прописана у їх контракті.

Хоча бій за абсолют знову "підвисає" через боязку позицію "Жадібного пуза", Олександр Усик не дарма з'їздив у Саудівську Аравію. Він переміг Тайсона Ф'юрі у дуелі поглядів та зараз виглядає більш упевненим за майбутнього суперника, а також просто приємно провів час.

Однією з цікавинок стало те, що українець сидів поруч з Кріштіану Роналду на поєдинку потужних панчерів. Усик розповів про що вони говорили, коли стежили за перебігом шоу:

Я був на боксі як глядач. Бо як боксер завжди в ринзі. Цього разу просто насолоджувався поєдинком, як і всі інші. Говорив з Роналду про все, що відбувалося навколо. Я заохочував Кріштіану більше цікавитися боксом, розповідав, що відбувалося, пояснював, що він бачить в ринзі. Він дуже проста людина, ціную його, я є його прихильником.