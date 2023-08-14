Бій Дениса Берінчика проти Ентоні Їгіта відбудеться 26 серпня на Tarczyński Arena в польському Вроцлаві. Боксери проведуть свій бій перед головним поєдинком вчора – Олександр Усик битиметься з Даніелем Дюбуа.

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В цьому бою Берінчик проведе захист свого чемпіонського титулу за версією WBO International у легкій вазі.

"26 серпня на мене чекає бій із досвідченим і відомим широкому боксерському загалу суперником, який боксував зі світовими проспектами. Ми вже зустрічалися в олімпійському ринзі, і я знаю, що він – справжній воїн. У нас буде справжня заруба!" – переконаний Денис Берінчик.

Битва на Олімпіаді-2012

Попередній раз бій між Денисом Берінчиком та Ентоні Їгітом відбувся на Олімпіаді-2012 в Лондоні. Тоді обоє боксерів виступали у ваговій категорії до 64 кілограмів. І зустрілися вже в 1/8 фіналу. Бій видався доволі близьким, і Берінчик здобув перемогу з рахунком 24:23.

Далі Берінчик зумів дійти до фіналу, де, на жаль, поступився. І здобув лиш срібну нагороду.

Щодо Їгіта, то він в квітні 2013 року перейшов у професіонали. І За цей час він провів 31 бій, одержав 27 перемог, 10 з яких нокаутом.

31-річний швед свого часу володів титулом Чемпіона Європи EBU у суперлегкій вазі, був претендентом на титули чемпіона світу за версією IBF у суперлегкій вазі, тимчасового чемпіона світу WBA в легкій вазі. У 2018 році Їгіт брав участь у другому сезоні Всесвітньої боксерської суперсерії (англ. World Boxing Super Series, WBSS), в рамках якої поступився Івану Баранчику в поєдинку за пояс чемпіона світу IBF.

В останній раз виходив у ринг у травні 2023 року проти британця Джейкоба Квіна, де переміг одноголосним рішенням суддів.

Щодо Берінчика, то він посідає третє місце в рейтингу WBO та десяте в IBF. В його активі 17 боїв – 17 перемог, 9 з яких нокаутом. Попередній бій провів у грудні 2022 року в Лондоні, де здобув впевнену перемогу над досвідченим французом Іваном Менді одноголосним рішенням суддів, відібравши у суперника титул чемпіона Європи за версією EBU у легкій вазі.