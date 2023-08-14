Наступний суперник Усика

На вихідних хорватський боксер Філіп Хргович здолав Демсі Маккіна технічним нокаутом у 12-му раунді. Це дозволило балканцю захистити звання обов'язкового претендента на чемпіонський пояс IBF.

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Його володарем є Олександр Усик, який здобув титул у боях проти Ентоні Джошуа разом із поясами WBA та WBO. Втім 26 серпня на українця чекає захист першого трофея.

На Усика чекає бій проти британця Даніеля Дюбуа, який є претендентом на пояс WBA. Промоутер Хрговича Едді Хірн повідомив, що після цього поєдинку саме Філіп стане обов'язковим суперником для переможця пари Усик – Дюбуа.

Будемо наполягати на тому, щоб Хргович бився далі за титул. Це було найголовнішим в його останньому бою проти Маккіна. Цей бій був заради цього. І також IBF підтвердила, що після поєдинку Усик – Дюбуа вони одразу ж призначать обов'язковий захист проти Хрговича. Тому він битиметься наступним проти переможця,

– зазначив Едді Хірн.

Хргович вже вимагав бій проти Усика

Команда Хрговича ще у січні вимагала бій проти Усика по лінії IBF. Хорват став обов'язковим претендентом після перемоги над Чжаном Чжілеєм у серпні 2022-го.

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Втім тоді IBF дозволила Олександру відмовитись від захисту, оскільки команда українця вела перемовини із Тайсоном Ф'юрі щодо бою за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Тепер же Усику в разі перемоги над Дюбуа доведеться або битися з Хрговичем, або залишитись без звання чемпіона IBF. Нагадаємо, що 31-річний хорват провів 16 боїв у професійній кар'єрі, всі з них виграв (13 – нокаутом).