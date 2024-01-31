Він знає, що мені потрібно, – Усик розповів, про що молиться Богу

До найстатуснішого бою за останні 25 років у надважкій вазі залишається все менше часу. Уже 17 лютого Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі вийдуть у ринг, щоб визначити першого абсолютного чемпіона світу після Леннокса Льюїса.

Боксери наразі готуються у тренувальному таборі й довгий час вони майже не виходили у публічний простір. Проте зараз їх активність поступово зростає.

Читайте також "Буде друга глава епопеї": президент WBC поставив крапку у питанні реваншу Усик - Ф'юрі

Усик розповів про розмову з Богом

Український чемпіон Олександр Усик, як відомо, є дуже релігійною людиною. Він дав невеличке інтерв'ю, у якому розповів, про що молиться Богу.

"Зараз я йому дякую. Наприклад, 10 років тому я його просив про якісь речі, здебільшого я просив, щоб він дав мені силу, терпіння на всі мої проходження, які я проходжу. Зараз я йому здебільшого дякую за те, що маю. Зранку прокинувся – у молитві дякую, упродовж дня потренувався – подякував.

Він знає, що мені потрібно. Він знає всім, що нам потрібно. Ми просто не можемо цього зрозуміти та хочемо все й одразу. А неможливо з’їсти 10 кілограмів морозива за раз. Його треба розбити, наприклад, на 10 днів", – сказав Усик.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик учетверте став батьком. У боксера народилася донечка.

. Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном хевівейту в історії в епоху чотирьох поясів.