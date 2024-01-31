Боксеры сейчас готовятся в тренировочном лагере и долгое время они почти не выходили в публичное пространство. Однако сейчас их активность постепенно растет.
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Усик рассказал о разговоре с Богом
Украинский чемпион Александр Усик, как известно, является очень религиозным человеком. Он дал небольшое интервью в котором рассказал о чем молится Богу.
"Сейчас я его благодарю. Например, 10 лет назад я его просил о каких-то вещах в основном я просил чтобы он дал мне силу, терпения на все мои прохождения, которые я прохожу. Сейчас я его в основном благодарю за то, что имею. Утром проснулся – в молитве благодарю, в течение дня потренировался – поблагодарил.
Он знает, что мне нужно. Он знает, что нам всем нужно. Мы просто не можем этого понять и хотим все и сразу. А невозможно съесть 10 килограммов мороженого за раз. Его надо разбить например на 10 дней", – сказал Усик.
Напомним, что накануне Александр Усик в четвертый раз стал отцом. У боксера родилась дочь.