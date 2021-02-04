Це велике пограбування: Усик про бій Ломаченко – Лопес

Василь Ломаченко у жовтні 2020 року програв Теофімо Лопесу у бою за звання абсолютного чемпіона світу. Олександр Усик, кум Ломаченка, розповів, що не спілкувався з Василем після поразки.
Джерело: Ходят Слухи
34-річний Усик зізнався, що йому було достатньо побачити очі Ломаченка, щоб зрозуміти стан боксера.
До речі Реванш Ломаченко – Лопес може відбутися вже у 2021 році
На думку Усика, Ломаченка пограбували у поєдинку з Лопесом. Як відомо, Василь програв одноголосним рішенням суддів, але не приймає поразку.
Я не розмовляв з ним про це і навіть не хочу про це розмовляти. Я хотів побачити його очі, я хотів почути його голос і стан. Я побачив та почув і зрозумів – так, він переживає, тому що це достатньо велике пограбування з моєї точки зору. Але він впорався... Всередині він був достатньо зібраний,
– сказав Усик.
Усик вважає, що реванш між Ломаченком та Лопесом відбудеться. На думку Олександра, 23-річний Теофімо погодиться на другий бій.
"Лопес, вигравши пояси, думав, що його почнуть закидувати пакетами по 100 тисяч доларів. Це все ілюзія", – сказав Усик.
Українець вважає, що реванш Ломаченка з Лопесом збере "нормальну касу".
Варте уваги Чому реванш Ломаченко – Лопес не включили в контракт: відповідь менеджера