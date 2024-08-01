Це добре для боксу, – Усик зізнався, чому відмовився від чемпіонського пояса IBF

У травні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели "бій століття". На кону стояло звання першого абсолюта хевівейту в епоху чотирьох поясів.

У дуже близькій битві перемогу роздільним рішенням суддів здобув український боксер. Попереду на них очікує реванш, проте в ньому вже не буде розігруватися статус абсолютного чемпіона, адже Олександр Усик відмовився від титулу IBF.

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Мав зробити вибір

Українець розповів, чому віддав один зі своїх поясів, який 21 вересня буде на кону поєдинку Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Він заявив, що не бачить у цьому проблеми та вважає, що таке рішення піде тільки на користь боксу.

Добре, що на кону буде пояс IBF. Я віддав цей титул для Джошуа та Дюбуа, це добре для боксу. Для мене важливо, щоб бокс розвивався. У мене було чотири титули, але мені потрібно було одразу захищати пояс IBF, а у мене реванш з Ф'юрі. Для мене це не проблема. Добре, коли титули у різних боксерів. Це чудово для боксу,

– сказав Усик.

. Раніше Олександр Усик бився з обома претендентами на пояс IBF. Він двічі переміг Ентоні Джошуа й одного разу був сильнішим за Даніеля Дюбуа.

Також Олександр Усик поділився очікуваннями від поєдинку за титул IBF та назвав свого фаворита.

Очікую красивий бій, але я думаю, що переможе Джошуа. Віддаю перевагу Ентоні. Поважаю обох цих хлопців, але переможе Джошуа. Чекаємо на класний поєдинок,

– заявив Усик.

Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі має відбутися 21 грудня.