В очень близкой битве победу раздельным решением судей одержал украинский боксер. Впереди их ожидает реванш, однако в нем уже не будет разыгрываться статус абсолютного чемпиона, ведь Александр Усик отказался от титула IBF.

Читайте также "Он закончился": экс-чемпион сделал категорический прогноз на реванш Усика с Фьюри

Должен был сделать выбор

Украинец рассказал, почему отдал один из своих поясов, который 21 сентября будет на кону поединка Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Он заявил, что не видит в этом проблемы и считает, что такое решение пойдет только на пользу боксу.

Хорошо, что на кону будет пояс IBF. Я отдал этот титул для Джошуа и Дюбуа, это хорошо для бокса. Для меня важно, чтобы бокс развивался. У меня было четыре титула, но мне нужно было сразу защищать пояс IBF, а у меня реванш с Фьюри. Для меня это не проблема. Хорошо, когда титулы у разных боксеров. Это прекрасно для бокса,

– сказал Усик.

Справка. Ранее Александр Усик дрался с обоими претендентами на пояс IBF. Он дважды победил Энтони Джошуа и однажды был сильнее Даниэля Дюбуа.

Также Александр Усик поделился ожиданиями от поединка за титул IBF и назвал своего фаворита.

Ожидаю красивый бой, но я думаю, что победит Джошуа. Отдаю предпочтение Энтони. Уважаю обоих этих парней, но победит Джошуа. Ждем классный поединок,

– заявил Усик.

Напомним, что реванш Усик – Фьюри должен состояться 21 декабря.