Усик розповів про принциповість Ломаченка у спілкуванні з журналістами

Український боксер Олександр Усик розповів про свого кума та колегу за професією – Василя Ломаченка. Усик пояснив, чому Ломаченко закритий для спілкування з журналістами.

Усик розповів, що Ломаченко не спілкуватиметься з журналістом, який "перекрутив" його висловлювання.

До слова Це велике пограбування: Усик про бій Ломаченко – Лопес

Ломаченко – дуже скромний хлопець, і в плані спілкування з журналістами він закритий. Якщо я нормально ставлюся до того, що деякі журналісти перекручують мої слова і доносять зовсім інший сенс того, що я говорю, то Василь по-іншому сприймає це. Якщо журналіст зробив так раз, то він вже ніколи в житті не візьме у нього друге інтерв'ю,

– сказав Усик.

Олександр переконує, що Ломаченко уникатиме спілкування з журналістом, навіть якщо той почне з ним розмову. "Я думаю, що Василь як вихований хлопець скаже: "Прошу вибачення, але я не можу зараз" і піде", – додав Усик.

Усик розповів, що Ломаченко завжди говорить все у вічі.

"Він дуже справжній. Прямо справжній мужик, який може сказати все, що він думає, в очі. Це дуже дорого коштує, тому що не кожен з друзів може це зробити. Хтось може подумати: "Якщо я скажу тобі правду, ти будеш до мене ставитися по-іншому". Йому на це наплювати. Те, що він думає, що хоче сказати – він скаже", – резюмував боксер.