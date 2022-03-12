Фінансова допомога від Усика

Чемпіон світу розпочав збір коштів на потреби українського народу, який став жертвою військового нападу Росії. Олександр Усик розпочав продаж класного патріотичного одягу.

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Команда боксера створила одяг, який може придбати кожен охочий. Усі зароблені кошти підуть на допомогу українцям.

На футболках, худі зображені боксерські рукавиці (золотого та синьо-жовтих кольорів), тризуб та патріотичний напис "Руки геть від України".

На сторінці Усика в інстаграмі зазначено, що лінія одягу буде обмеженою та піде на підтримку українців, які перебувають у небезпеці та потребують невідкладної допомоги.

Зверніть увагу! Одяг можна придбати за посиланням.

Вартість ексклюзивного товару коштує від 33 до 60 доларів.



Благодійний продаж одягу від Усика / Фото з інстаграму боксера