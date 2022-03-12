Финансовая помощь от Усика
Чемпион мира начал сбор средств на нужды украинского народа, ставшего жертвой военного нападения России. Александр Усик приступил к продаже классной патриотической одежды.
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Команда боксера создала одежду, которую может приобрести каждый желающий. Все заработанные деньги пойдут на помощь украинцам.
На футболках, худые изображены боксерские перчатки (золотого и сине-желтого цвета), трезубец и патриотическая надпись "Руки прочь от Украины".
На странице Усика в инстаграмме указано, что линия одежды будет ограничена и пойдет на поддержку украинцев, которые находятся в опасности и нуждаются в неотложной помощи.
Стоимость эксклюзивного товара стоит от 33 до 60 долларов.
Благотворительная продажа одежды от Усика / Фото с инстаграмма боксера
- Напомним, что Усик пополнил ряды территориальной обороны в Киевской области.
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