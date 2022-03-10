Усик та Ломаченко будуть боронити Україну від загарбників

Катмен українського боксера Росс Анбер запевнив, що Олександр Усик не проміняє захист рідної країни на повернення на титульні поєдинки. Український боксер повернеться на ринг вже після закінчення війни в Україні.

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Я не бачу ситуації, за якої Усик повернувся б у ринг під час війни. Цього не буде. Як ви собі уявляєте, що Усик чи Ломаченко зараз скажуть, мовляв, я їду з країни, у мене скоро бій. Такого не буде,

– розповів Анбер.

Весною або на початку літа 2022 року Олександр Усик повинен був провести реванш проти Ентоні Джошуа. Однак тепер із цим доведеться зачекати. Чекати готовий й британський боксер, який хоче спробувати перемогти українця. Джошуа не проти провести проміжний бій, щоб згодом вийти на ринг проти Усика.

Відзначимо, що Олександр Усик та Василь Ломаченко вступили у територіальну оборону своїх міст, щоб боронити Україну від російських окупантів.

Раніше дружина непереможного українського боксера Олександра Усика Катерина повідомляла, що її будинок у Ворзелі обстріляла російська орда.

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