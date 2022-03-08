Джошуа підтримав Усика
Британський боксер висловив своє захоплення українцем. Він переконаний, що про реванш поки говорити зарано.
До речі Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань
Я відчуваю до Усика тільки повагу. Нехай він відпочине і розбереться з тим, з чим зараз має справу. Зараз ми не можемо говорити про бійцівську гру. Перенесення бою? Я не хочу згадувати про це. Зараз він через багато проходить, моя йому повага,
– сказав Джошуа.
Тайсон Ф'юрі раніше теж прокоментував рішення Олександра Усика вступити до лав територіальної оборони. Він в захваті від вибору непереможного боксера.
Також він додав, що якби Англія чи США були причетні до війни, то він відразу б записався в добровольці.
Рішення Усика також підтримав і батько Ф'юрі.
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