Джошуа підтримав Усика

Британський боксер висловив своє захоплення українцем. Він переконаний, що про реванш поки говорити зарано.

До речі Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань

Я відчуваю до Усика тільки повагу. Нехай він відпочине і розбереться з тим, з чим зараз має справу. Зараз ми не можемо говорити про бійцівську гру. Перенесення бою? Я не хочу згадувати про це. Зараз він через багато проходить, моя йому повага,

– сказав Джошуа.

Тайсон Ф'юрі раніше теж прокоментував рішення Олександра Усика вступити до лав територіальної оборони. Він в захваті від вибору непереможного боксера.

Також він додав, що якби Англія чи США були причетні до війни, то він відразу б записався в добровольці.

Рішення Усика також підтримав і батько Ф'юрі.

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