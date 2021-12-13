Усик розкрив ім'я того, хто перевернув український бокс із ніг на голову

Олександр Усик відзначив роботу Анатолія Ломаченка. Саме батько Василя Ломаченка зробив із простих боксерів справжніх чемпіонів світу для України.

Усик: Нас із Ломаченком нічого не робить особливими

Український боксер назвав людину, яка доклала максимум зусиль для перемоги Ломаченка над Річардом Коммі. Олександр Усик розповів, що він та Василь звичайні хлопці, яких у світі є чимало.

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Однак в Україні є спеціаліст, який вміє зі звичайних боксерів робити чемпіонів. На думку Усика, саме тренер та батько Василя Ломаченка перевернув історію українського боксу з ніг на голову.

Нас із Ломаченком нічого не робить особливими. Ми звичайні хлопці, такі мільйони. Просто є один молодий чоловік – це Папаченко, який перевернув український бокс з ніг на голову. Він просто попросив нас зробити якісь неможливі речі. Він попросив нас, не примушуючи,

– заявив Усик.

Олександр розповів, що треба для того, щоб перемоги – потрібно переступити через себе та вийти за абсолютні межі. Завжди потрібно робити більше, ніж від тебе вимагають.

"Якщо я розумію, що на іншому кінці світу хлопець біжить 10 кілометрів, я повинен пробігти 11. Якщо він пливе 10 кілометрів, я повинен пропливти 11. Якщо він лягає спати в 11, я маю лягати в 10 і трохи більше спати", – додав чемпіон світу.

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