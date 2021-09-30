Усик проти Ф'юрі: промоутер українця оцінив ймовірність поєдинку
Джерело:Boxing Social
Олександр Усик після феєричної перемоги над Ентоні Джошуа повинен провести реванш з британцем. Однак відомий промоутер Боб Арум хоче звести Усика у ринзі з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.
В Усика не думали про бій з Ф'юрі
Боб Арум ще до поєдинку Усик – Джошуа говорив, що мріє про перемогу українця й Тайсона Ф'юрі у протистоянні з Деонтеєм Уайлдером. Арум хоче, щоб Усик та Ф'юрі визначили абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.
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Після перемоги Усика промоутер запропонував провести бій між Олександром і Тайсоном. Арум радить Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком.
Заяву глави Top Rank прокоментував Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика. Він зізнався, що вперше чує про заяву Арума.
"Я не читав цю новину. Я вперше почув її від вас. Це свіжа новина для мене. Я ніколи не припускав, що це може статися. Мені потрібен час, щоб її обміркувати", – сказав Арум.
Красюк зазначив, що наразі Усик налаштовується на реванш з Джошуа. Також промоутер додав, що очікує поразки Ф'юрі в поєдинку з Уайлдером.
На цей момент ми психологічно готуємося до реваншу з Джошуа. Але справа ще в тому, що я не передбачаю перемогу Ф'юрі в бою з Уайлдером. Це не прогноз, а передчуття. Я відчуваю, що Уайлдер нокаутує Ф'юрі,
– резюмував промоутер Усика.
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Усик побив Джошуа
- Непереможний Усик 25 вересня здобув 19 поспіль перемогу на професійному ринзі. Українець у Лондоні переміг місцевого улюбленця Ентоні Джошуа.
- Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів і став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі. До цього всі титули належали Джошуа.
- За словами промоутера Красюка, Джошуа формально активував опцію про реванш з Усиком. Український боксер хоче, щоб бій відбувся у Києві на НСК "Олімпійський".
- Проте в команді британця налаштовані провести бій в іншому місці. Ймовірно, реванш відбудеться у лютому – квітні 2022 року.