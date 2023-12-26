Колишній чемпіон світу з боксу назвав переможця бою Усик – Ф’юрі

Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився думками щодо майбутнього поєдинку Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі. Він виокремив найсильнішого боксера.

На його думку, перевага на боці українця, адже він перевершує "Циганського короля" на психологічному рівні. Він також додав , що Ф'юрі виглядає невмотивованим.

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Хто переможе у поєдинку Усик – Ф'юрі

2024-й буде неймовірним роком. Сподіваюся, що вже скоро його окрасою стане бій Ф’юрі та Усика. У цьому поєдинку я обираю Олександра через психологічний стан Ф’юрі,

– сказав експерт.

Фроч зазначив, що Ф'юрі виглядав спантеличеним у попередньому поєдинку, а також вказав ще декілька "недоліків" британського боксера.

"Вірю, що Тайсон зможе провести хороший тренувальний табір і відновити частину своєї колишньої величі на зразок того, коли він тричі бився з Вайлдером. Він добре виглядав і при цьому щоразу по-іншому. Зараз цього вже немає. Ф’юрі насилу скидає вагу, він виглядає невмотивованим. У поєдинку з Нганну він здавався спантеличеним.

Ф’юрі постарів? Сподіваюся, що він покаже себе і зробить свою роботу, тому що я хочу, щоб титули повернулися до Великої Британії. Але зараз я думаю, що Усик переможе", – додав ексчемпіон.

Що відомо про майбутній бій