Колишній чемпіон світу з боксу назвав переможця бою Усик – Ф’юрі
Джерело:Boxing Social
Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився думками щодо майбутнього поєдинку Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі. Він виокремив найсильнішого боксера.
На його думку, перевага на боці українця, адже він перевершує "Циганського короля" на психологічному рівні. Він також додав , що Ф'юрі виглядає невмотивованим.
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Хто переможе у поєдинку Усик – Ф'юрі
2024-й буде неймовірним роком. Сподіваюся, що вже скоро його окрасою стане бій Ф’юрі та Усика. У цьому поєдинку я обираю Олександра через психологічний стан Ф’юрі,
– сказав експерт.
Фроч зазначив, що Ф'юрі виглядав спантеличеним у попередньому поєдинку, а також вказав ще декілька "недоліків" британського боксера.
"Вірю, що Тайсон зможе провести хороший тренувальний табір і відновити частину своєї колишньої величі на зразок того, коли він тричі бився з Вайлдером. Він добре виглядав і при цьому щоразу по-іншому. Зараз цього вже немає. Ф’юрі насилу скидає вагу, він виглядає невмотивованим. У поєдинку з Нганну він здавався спантеличеним.
Ф’юрі постарів? Сподіваюся, що він покаже себе і зробить свою роботу, тому що я хочу, щоб титули повернулися до Великої Британії. Але зараз я думаю, що Усик переможе", – додав ексчемпіон.
Що відомо про майбутній бій
- Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії.
- Володар поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі битиметься за звання абсолютного чемпіона проти Тайсона Ф'юрі. Саме "Циганському королю" належить ще один пояс WBC.
- Відомий журналіст Майкл Бенсон опублікував світлину, на якій Ф'юрі позує з одним зі своїх спаринг-партнерів. На фото видно, що одним із боксерів, які допомагають "Циганському король" готуватись у тренувальному таборі до бою за абсолют проти українця, є Мозес Ітаума.