По его мнению, преимущество на стороне украинца, ведь он превосходит "Цыганского короля" на психологическом уровне. Он также добавил, что Фьюри выглядит немотивированным.

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Кто победит в поединке Усик – Фьюри

2024 год будет невероятным годом. Надеюсь, что уже скоро его украшением станет бой Фьюри и Усика. В этом поединке я выбираю Александра из-за психологического состояния Фьюри,

– сказал эксперт.

Фроч отметил, что Фьюри выглядел озадаченным в предыдущем поединке, а также указал еще несколько "недостатков" британского боксера.

"Верю, что Тайсон сможет провести хороший тренировочный лагерь и восстановить часть своего былого величия вроде того, когда он трижды сражался с Уайлдером. Он хорошо выглядел и при этом каждый раз по-другому. Сейчас этого уже нет. Фьюри с трудом сбрасывает вес, он выглядит немотивированным, в поединке с Нганну он казался озадаченным.

Фьюри состарился? Надеюсь, что он покажет себя и сделает свою работу, потому что я хочу, чтобы титулы вернулись в Великобританию. Но сейчас я думаю, что Усик победит", – добавил экс-чемпион.

Что известно о предстоящем бое