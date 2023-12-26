По его мнению, преимущество на стороне украинца, ведь он превосходит "Цыганского короля" на психологическом уровне. Он также добавил, что Фьюри выглядит немотивированным.
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Кто победит в поединке Усик – Фьюри
2024 год будет невероятным годом. Надеюсь, что уже скоро его украшением станет бой Фьюри и Усика. В этом поединке я выбираю Александра из-за психологического состояния Фьюри,
– сказал эксперт.
Фроч отметил, что Фьюри выглядел озадаченным в предыдущем поединке, а также указал еще несколько "недостатков" британского боксера.
"Верю, что Тайсон сможет провести хороший тренировочный лагерь и восстановить часть своего былого величия вроде того, когда он трижды сражался с Уайлдером. Он хорошо выглядел и при этом каждый раз по-другому. Сейчас этого уже нет. Фьюри с трудом сбрасывает вес, он выглядит немотивированным, в поединке с Нганну он казался озадаченным.
Фьюри состарился? Надеюсь, что он покажет себя и сделает свою работу, потому что я хочу, чтобы титулы вернулись в Великобританию. Но сейчас я думаю, что Усик победит", – добавил экс-чемпион.
Что известно о предстоящем бое
- Бой Усик-Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии.
- Обладатель поясов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе сразится за звание абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри. Именно "цыганскому королю" принадлежит еще один пояс WBC.
- Известный журналист Майкл Бенсон опубликовал фотографию, на которой Фьюри позирует с одним из своих спарринг-партнеров На фото видно, что одним из боксеров, которые помогают "Цыганскому королю" готовиться в тренировочном лагере к бою за абсолют против украинца, является Мозес Итаума.