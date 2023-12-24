Вчора, 23 грудня, в Саудівській Аравії відбувся великий вечір боксу. В одному із поєдинків участь взяв британець Даніель Дюбуа.

До теми Обійшовся без удару нижче пояса: жертва Усика тріумфально повернувся на ринг – відео нокауту

Це був його перший бій після поразки від Олександра Усика в серпні цього року. Дюбуа впевнено здолав Джарелла Міллера технічним нокаутом за 10 секунд до фінішу.

Схоже, що перемогла надала крил англійцю і він тепер ставить перед собою амбітні плани. Даніель вірить, що у 2024 році він вийде на ринг проти одного з топ-боксерів та навіть забажав реваншу з Усиком.

Я хочу битися з усіма великими іменами. Усе інше зробить Френк Воррен, а нам треба просто чекати і дивитися. Я хочу знову бути тут і битися за титул чемпіона світу. Хочу провести реванш з Усиком, також хочу битися з усіма цими хлопцями – Джошуа, Усик, Ф’юрі. Я отримав багато досвіду,

– заявив Дюбуа.

Нагадаємо, що під час бою проти Усика британець потрапив у скандальну ситуацію. В четвертому раунді Даніель пробив нижче пояса українцю, через що той впав на ринг.

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Зрештою суддя дав Олександру піднятися та оштрафував британця. У дев'ятому ж раунді Усик помстився Дюбуа, відправивши його в нокаут. Загалом же на рахунку "Динаміта" 20 перемог у 22-х зустрічах.

До слова, Усик вже запланував свій бій на 17 лютого цього року. Володар поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі битиметься за звання абсолютного чемпіона проти Тайсона Ф'юрі. Саме "Циганському королю" належить ще один пояс WBC.