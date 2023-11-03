Закрив усім роти, – Усик поділився думками про бій Ф'юрі – Нганну, згадавши про битву за абсолют

У суботу, 28 жовтня, колишній чемпіон ММА Френсіс Нганну здивував увесь світ своїм перформансом у виставковому боксерському шоу проти Тайсона Ф'юрі. Він відправив володаря чемпіонського титулу WBC у нокдаун та провів максимально конкурентний бій.

У результаті перемогу розділеним рішенням суддів здобув все ж таки "Жадібне пузо". Проте вона виявилася дуже спірною й викликала чимало критики експертів на адресу рефері, які, на їх думку, пограбували камерунського бійця.

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Нганну здивував Усика

Після цього поєдинку мало відбутися офіційне оголошення дати бою за абсолют між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Проте через проблеми, які виникли у британця, цього не сталося.

На наступний день промоутер "Жадібного Ф'юрі" заявив, що бій не відбудеться 23 грудня, хоча, за словами українського боксера, контракт підписаний саме на цю дату.

Олександр Усик прокоментував заплутану ситуацію, яка склалася навколо майбутнього поєдинку за абсолютного чемпіона. Він вчергове наголосив, що готується вийти у ринг проти британця вже у 2023 році:

Мій бій із Тайсоном Ф'юрі? Він має відбутися 23 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. У нас це є у договорі – на папері. Френк Уоррен багато чого говорив, звинувачуючи мене в тому, що ніколи не відбувалося. І знаєте що? Ми маємо контракт. І в контракті написано, що бій має відбутися 23 грудня, попри все.

Також український чемпіон поділився враженнями від самого поєдинку Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну, за яким він спостерігав разом із Кріштіану Роналду.

"Бій Ф'юрі проти Френсіса Нганну? Мене це непокоїло – я дуже хвилювався. Я б віддав Нганну максимум три раунди. Я не можу точно знати, що насправді в голові Тайсона, але, ймовірно, він реально недооцінив свого супротивника.

Я думав, що це мав бути показовий бій. Бачите, люди всіляке казали, а наприкінці дня Нганну вийшов на ринг і вразив світ тим, що зробив. Сам я не вірив, що Нганну матиме якісь шанси, а Френсіс просто закрив усім роти.

Чи можемо побачити їхній бій-реванш? Мабуть. Після того, як ми побоксуємо з Тайсоном Ф'юрі 23 грудня, у них може бути угода щодо цього", – сказав Усик.

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Український боксер розкрив свою стратегію на бій проти "Жадібного пуза" та запевнив, що не стежить за підготовкою британця:

Як перемогти Ф'юрі? Я ніколи не думаю про це таким чином. Я знаю, що Тайсон – непроста людина й іноді любить прикидатися. Але моя стратегія полягає в тому, що я маю бути готовий до бою на 100 відсотків або навіть більше. І те, як підготовлений Тайсон Ф'юрі, мене не турбує. Це його справа.



Я не розповідатиму вам про тактику, тому що Тайсон Ф'юрі може це прочитати. Цілком можливо, що до 23 грудня він буде в набагато кращій формі.