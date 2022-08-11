Вже має трофей: Олександр Усик назвав улюблений вид спорту окрім боксу
Джерело:Parimatch
Український боксер зізнався, що хотів би грати за англійський футбольний клуб та представляти національну збірну України. До речі, у спортсмена вже є невеличка звитяга у футболі.
Усик: Грав би у футбол в Англії
Зовсім скоро Олександр Усик проведе бій-реванш проти Ентоні Джошуа. Заради цього поєдинку боксер залишив Україні під час війни, хоча спочатку вступив до лав тероборони.
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Напередодні поєдинку українець поміркував, яким би видом спорту займався, окрім боксу. Олександр зізнався, що йому до вподоби футбол і він мріяв би грати за національну збірну.
Мені подобається футбол. Я б із задоволенням займався ним професійно, грав би за англійський клуб та виступав за збірну України,
— розповів боксер.
Усик у футболі
У Олександра вже є невеличкий етап футбольної кар'єри. Взимку Усик приєднався до тренувального табору житомирського Полісся в Туреччині і взяв участь у товариському турнірі Winter Cup.
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Правда, на полі Олександр провів лише 15 хвилин у стартовій грі проти Вересу. Що цікаво, в підсумку Полісся виграло той турнір, тому можна сказати, що у боксера є навіть один футбольний титул.
Головне про бій-реванш проти Джошуа:
- У вересні минулого року Олександр здолав Ентоні за одностайним рішенням суддів. Це дозволило Усику стати володарем чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
- Джошуа скористався правом на реванш, тому тепер українцю треба буде захистити свої нагороди. Заради цього бою Олександр виїхав з України в березні і розпочав підготовку.
- Перший бій пройшов у Лондоні, на "полі суперника". Новий поєдинок вирішили провести у Саудівській Аравії у місті Джидда. Дата – 20 серпня 2022 року.
- Букмекери називають Усика фаворитом бою проти Джожуа. Коефіцієнт на тріумф українця складає 1,65, тоді як на AJ – 2,55. Нічия оцінюється у 19,00.
- Переможець двобою може зустрітись із володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі, який передумав завершувати кар'єру. "Циганський король" має намір стати абсолютним чемпіоном.