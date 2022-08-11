Усик: Грав би у футбол в Англії

Зовсім скоро Олександр Усик проведе бій-реванш проти Ентоні Джошуа. Заради цього поєдинку боксер залишив Україні під час війни, хоча спочатку вступив до лав тероборони.

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Напередодні поєдинку українець поміркував, яким би видом спорту займався крім боксу. Олександр зізнався, що йому до вподоби футбол і він мріяв би грати за національну збірну.

Мені подобається футбол. Я б із задоволенням займався ним професійно, грав би за англійський клуб та виступав за збірну України,

— розповів боксер.

Усик у футболі

У Олександра вже є невеличкий етап футбольної кар'єри. Взимку Усик приєднався до тренувального табору житомирського Полісся в Туреччині і взяв участь у товариському турнірі Winter Cup.

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Правда, на полі Олександр провів лише 15 хвилин у стартовій грі проти Вересу. Що цікаво, в підсумку Полісся виграло той турнір, тому можна сказати, що у боксера є навіть один футбольний титул.

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