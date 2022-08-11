Усик: Играл бы в футбол в Англии
Совсем скоро Александр Усик проведет бой-реванш против Энтони Джошуа. Ради этого поединка боксер покинул Украину во время войны, хотя сначала вступил в ряды терробороны.
Читайте также Бой Усик – Джошуа бесплатно покажут в Украине: где его смотреть онлайн и по телевизору
В преддверии поединка украинец подумал, каким бы видом спорта занимался кроме бокса. Александр признался, что ему нравится футбол и он мечтал бы играть за национальную сборную.
Мне нравится футбол. Я бы с удовольствием занимался им профессионально, играл бы за английский клуб и выступал за сборную Украины,
– рассказал боксер.
Усик в футболе
У Александра уже есть небольшой этап футбольной карьеры. Зимой Усик присоединился к тренировочному лагерю житомирского Полесья в Турции и принял участие в турнире Winter Cup.
К теме Усик пугает Джошуа невероятной формой: видео по тренировке
Правда, на поле Александр провел всего 15 минут в стартовой игре против Вереса. Что интересно, в итоге Полесье выиграло этот турнир, поэтому можно сказать, что у боксера есть даже один футбольный титул.
Главное о бое-реванше против Джошуа:
- В сентябре прошлого года Александр одолел Энтони по единодушному решению судей. Это позволило Усику стать обладателем чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
- Джошуа воспользовался правом на реванш, поэтому теперь украинцу предстоит защитить свои награды. Ради этого сражения Александр выехал из Украины в марте и начал подготовку.
- Первое сражение прошло в Лондоне, на "поле соперника". Новый поединок решили провести в Саудовской Аравии в городе Джидда. Дата – 20 августа 2022 года.
- Букмекеры называют Усика фаворитом боя против Джожуа. Коэффициент на триумф украинца составляет 1,65, в то время как на AJ – 2,55. Ничья оценивается в 19.00.
- Победитель поединка может встретиться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри, передумавшим завершать карьеру. "Цыганский король" намерен стать абсолютным чемпионом.