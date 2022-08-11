Усик: Играл бы в футбол в Англии

Совсем скоро Александр Усик проведет бой-реванш против Энтони Джошуа. Ради этого поединка боксер покинул Украину во время войны, хотя сначала вступил в ряды терробороны.

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В преддверии поединка украинец подумал, каким бы видом спорта занимался кроме бокса. Александр признался, что ему нравится футбол и он мечтал бы играть за национальную сборную.

Мне нравится футбол. Я бы с удовольствием занимался им профессионально, играл бы за английский клуб и выступал за сборную Украины,

– рассказал боксер.

Усик в футболе

У Александра уже есть небольшой этап футбольной карьеры. Зимой Усик присоединился к тренировочному лагерю житомирского Полесья в Турции и принял участие в турнире Winter Cup.

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Правда, на поле Александр провел всего 15 минут в стартовой игре против Вереса. Что интересно, в итоге Полесье выиграло этот турнир, поэтому можно сказать, что у боксера есть даже один футбольный титул.

Главное о бое-реванше против Джошуа: