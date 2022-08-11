Ф'юрі-старший: Не дивуйтеся, якщо Джошуа вдасться перемогти Усика
Батько "Циганського короля" Джон Ф'юрі переконаний, що його син зможе перемогти і Ентоні Джошуа, і Олександра Усика. Він готовий тиснути на Тайсона, аби той зустрівся з переможцем реваншу, який відбудеться 20 серпня.
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"Якщо Джошуа переможе, то буде заради чого грати, чи не так? Я б навіть хотів, щоб Тайсон з ним побився, я б тиснув на нього. Бій з Усиком? Чому б і ні? Він переможе їх обох галопом.
Не дивуйтеся, якщо Джошуа вдасться перемогти Усика. У мене є якесь передчуття, що ЕйДжей це зробить. У нього є дивовижний шанс повернутися, чи не так?", – сказав Ф'юрі-старший.
Повернення Ф'юрі на ринг
- Нещодавно Тайсон повідомив у своїх соцмережах, що він відновлює свою кар'єру. Він публічно звернувся до Дерека Чісори.
- Раніше навіть повідомлялося, що зустріч Ф'юрі з Чісорою може відбутися вже цього грудня. Однак промоутер "Циганського короля" Боб Арум спростував цю інформацію. За його словами, Тайсон очікує на переможця реваншу Усик – Джошуа, який відбудеться 20 серпня.
- Ф'юрі представив тренера, з яким готуватиметься до цього бою. Ним стане британець Айзер Лоу, з яким Тайсон співпрацював і раніше.