Спортивний коментатор Володимир Кобельков поділився спільною світлиною з Олександром Усиком у своєму інстаграмі. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC у суперважкій вазі провів тренування у непересічній компанії, пише 24 Канал.

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Зірковість фото зашкалює

На спільній фотографії можна побачити колишнього тренера Усика Валентина Литвинчука, а також легендарного капітана Шахтаря Даріо Срну.

Дуже нестандартна компанія,

– підписав фотографію Кобельков.

Усик в компанії Литвинчука, Кобелькова та Срни / фото з інстаграму коментатора

Спортивний директор "гірників" також поділився фотографією з Усиком.

"Тренування з чемпіоном", – написав Срна.

Срна разом з Усиком / фото з інстаграму легенди Шахтаря

Зазначимо, що до реваншу Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі залишається майже чотири місяці. "Циганський король" вже розпочав підготовку до бою.

Олександр Усик теж не гає часу. Чемпіон світу провів футбольне тренування з житомирським Поліссям. Цілком ймовірно, що незабаром відбудеться омріяний дебют боксера в УПЛ.