У нинішнє міжсезоння український боксер розпочав усе більше часу тренуватися з командою та навіть їздив із нею на перші матчі сезону. Він ще не дебютував в офіційних поєдинках за "вовків", проте, здається. що це лише питання часу.

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Усик позитивно впливає на Полісся

Головний тренер Полісся Імад Ашур висловився щодо рівня футбольних здібностей Олександра Усика. Також він оцінив вплив непереможного боксера на команду.

"Попередньо ми не були знайомі. Я думаю, що враження як від спортсмена є не тільки в мене, а й у всього світу зараз. А як від людини… Енергія, яку він надав, зробив це щиро, команді, усім оточуючим, це щось, що робить його сильною особистістю, яка дозволяє йому здобувати титули впродовж спортивної кар’єри.

Він дав нам дуже хороший імпульс і я можу подякувати Олександрові за це. Хоч і за короткий строк, але він вплинув на другу гру проти Олімпії. Не кажу про результат, а саме на гру. А ще, його участь у тренувальному процесі показала, що не тільки боксом єдиним цей спортсмен є сильним. В Усика у футбольному плані все дуже непогано", – сказав Ашур.

До слова. У своєму останньому матчі Полісся сенсаційно переграло Шахтар з рахунком 1:0. Олександр Усик не потрапив у заявку на цю гру.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вовки" проведуть 17 серпня о 15:30. Їх суперником буде Інгулець.