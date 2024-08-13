Спортивный комментатор Владимир Кобельков поделился совместной фотографией с Александром Усиком в своем инстаграме. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе провел тренировку в незаурядной компании, пишет 24 Канал.
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Звездность фото зашкаливает
На совместной фотографии можно увидеть бывшего тренера Усика Валентина Литвинчука, а также легендарного капитана Шахтера Дарио Срну.
Очень нестандартная компания,
– подписал фотографию Кобельков.
Усик в компании Литвинчука, Кобелькова и Срны / фото из инстаграма комментатора
Спортивный директор "горняков" также поделился фотографией с Усиком.
"Тренировка с чемпионом", – написал Срна.
Срна вместе с Усиком / фото из инстаграма легенды Шахтера
Отметим, что до реванша Александра Усика с Тайсоном Фьюри остается почти четыре месяца. "Цыганский король" уже начал подготовку к бою.
Александр Усик тоже не теряет времени. Чемпион мира провел футбольную тренировку с житомирским Полесьем. Вполне вероятно, что вскоре состоится заветный дебют боксера в УПЛ.