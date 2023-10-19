Мені залишилося дуже мало у великому спорті, – Усик задумується над закінченням кар'єри

Володар титулів WBA, WBO та IBF Олександр Усик отримав довгоочікувану зустріч проти Тайсона Ф'юрі. Тепер українець чекає на офіційну дату поєдинку за абсолют, аби розпочати підготовку до нього.

Коли саме відбудеться "бій століття" залежатиме від перебігу виставкового поєдинку "Жадібного пуза" та колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. Український чемпіон відвідає це шоу й очікується, що в ту ніч спортсмени можуть одразу й оголосити остаточну дату битви.

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Усик уже думає про життя після кар'єри

Бій за абсолют буде найстатуснішим поєдинком у кар'єрі для Олександра Усика. Адже переможець стане першим в історії хевівейту боксером, який володітиме одразу чотирма чемпіонськими титулами.

Український 36-річний чемпіон напередодні цієї кульмінаційної битви у своїй великій кар'єрі розповів, чи замислюється він про завершення виступів у професійному ринзі.

Щодня в мене думки про моє майбутнє, про бокс, про життя, про великий поєдинок... Якоїсь миті, лягаючи спати після молитви, я подумав: "А навіщо я про це розмірковую?". Потрібно просто думати про те, що в тебе є зараз, але також думати про те, що буде далі. Про якусь справу у майбутньому. Але я все одно думаю щодня про бокс, про свою кар'єру, яка знаходиться на хорошій стадії.



У мене є бажання боксувати, тренуватися, але давайте будемо реалістами, мені залишилося дуже мало у великому спорті. Я підходжу до такого моменту, коли настав час замислюватися про інший вид діяльності, яким займатимуся після завершення своєї професійної кар'єри,

– сказав Усик.

Зазначимо, що в контракті про бій за абсолют є пункт про реванш, то ж битва між Ф'юрі та Усиком може стати не єдиною між боксерами.

. До суперфайту чемпіони підходять у статусі непереможених протягом професійної кар'єри. Усик переміг у кожному з 21 поєдинку, а Тайсон Ф'юрі тріумфував у 33 та ще один закінчив унічию.