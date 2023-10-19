Когда именно произойдет "бой века" будет зависеть от течения выставочного поединка "Жадного пуза" и бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Украинский чемпион посетит это шоу и ожидается, что в ту ночь спортсмены могут сразу объявить окончательную дату битвы.

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Усик уже думает о жизни после карьеры

Бой за абсолют будет самым статусным поединком в карьере для Александра Усика. Ведь победитель станет первым в истории хевивейта боксером, который будет обладать сразу четырьмя чемпионскими титулами.

Украинский 36-летний чемпион накануне этой кульминационной битвы в своей великой карьере рассказал, задумывается ли он о завершении выступлений в профессиональном ринге.

Каждый день у меня мысли о моем будущем, о боксе, о жизни, о большом поединке... В какой-то момент, ложась спать после молитвы, я подумал: "А зачем я об этом размышляю?". Нужно просто думать о том, что у тебя сейчас, но также думать о том, что будет дальше. О каком-то деле в будущем. Но я все равно думаю каждый день о боксе, о своей карьере, которая находится на хорошей стадии.



У меня есть желание боксировать, тренироваться, но будем реалистами, мне осталось очень мало в большом спорте. Я подхожу к такому моменту, когда пора задумываться о другом виде деятельности, которым буду заниматься после завершения своей профессиональной карьеры,

– сказал Усик.

Отметим, что в контракте о бое за абсолют есть пункт о реванше, так что битва между Фьюри и Усиком может стать не единственной между боксерами.

Справка. К суперфайту чемпионы подходят в статусе непобежденных на протяжении профессиональной карьеры. Усик победил в каждом из 21 поединка, а Тайсон Фьюри триумфовал в 33 и еще один закончил вничью.