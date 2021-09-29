Усик піднявся на перше місце у рейтингу The Ring: попереду лише Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик після перемоги над колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа піднявся з десятого на перше місце в рейтингу авторитетного видання The Ring.

Після того як Усик завоював пояси WBO, WBA Super, IBF і IBO, він перемістився на першу сходинку рейтингу важковаговиків і на другу в загальному рейтингу.

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Слід зазначити, що у переліку найсильніших боксерів у суперважкому дивізіоні позицію вище займає тільки британець Тайсон Ф’юрі, який нині володіє поясами WBC та The Ring.

Рейтинг The Ring у суперважкій вазі наразі виглядає так:

Чемпіон – Тайсон Ф'юрі (Великобританія)

Олександр Усик (Україна) Ентоні Джошуа (Великобританія) Діонтей Уайлдер (США) Ділліан Уайт (Великобританія) Джозеф Паркер (Австралія) Енді Руїс (Мексика) Луїс Ортіс (Куба) Майкл Хантер (США) Оскар Рівас (Колумбія) Джо Джойс (Великобританія)

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