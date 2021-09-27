Усик тепер очолює рейтинг найкращих суперважковаговиків світу, випередивши британців Ентоні Джошуа і Діліана Вайта. Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер мають статус неактивних боксерів, причому бій між ними запланований на 9 жовтня у Лас-Вегасі.
Як це було Олександр Усик декласував Ентоні Джошуа: відео історичного бою
Олександр Усик тепер займає 4-те місце у списку P4P, найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Вище розташовані лише Сауль Альварес (Мексика), Геннадій Головкін (Казахстан) та Еррол Спенс (США). У той же час Джошуа спустився з 4-го місця на 6-те, пропустивши вперед і Теренса Кроуфорда (США).
Найкращі суперважковаговики світу (за версією BoxRec)
Найкращі боксери світу незалежно від категорії, P4P (за версією BoxRec)
Усик відібрав титули Джошуа: коротко
- Олександр Усик у ніч з 25 на 26 вересня переміг Ентоні Джошуа. Український боксер відібрав у британця чемпіонські титули WBO, WBA, IBF, IBO.
- Бій відбувся у Лондоні на переповненому стадіоні Тоттенхем. Після перемоги Усик розридався у ринзі та станцював гопак.
- Усик тільки третій після братів Кличків український чемпіон світу у важкій вазі. Також Усику вдалося стати третім боксером в історії, який виграв чемпіонські титули у крузервейті та хевівейті.