Усик тепер очолює рейтинг найкращих суперважковаговиків світу, випередивши британців Ентоні Джошуа і Діліана Вайта. Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер мають статус неактивних боксерів, причому бій між ними запланований на 9 жовтня у Лас-Вегасі.

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Олександр Усик тепер займає 4-те місце у списку P4P, найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Вище розташовані лише Сауль Альварес (Мексика), Геннадій Головкін (Казахстан) та Еррол Спенс (США). У той же час Джошуа спустився з 4-го місця на 6-те, пропустивши вперед і Теренса Кроуфорда (США).

Найкращі суперважковаговики світу (за версією BoxRec)

Найкращі боксери світу незалежно від категорії, P4P (за версією BoxRec)

Усик відібрав титули Джошуа: коротко