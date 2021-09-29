Після того як Усик завоював пояси WBO, WBA Super, IBF і IBO, він перемістився на першу сходинку рейтингу важковаговиків і на другу в загальному рейтингу.
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Слід зазначити, що у переліку найсильніших боксерів у суперважкому дивізіоні позицію вище займає тільки британець Тайсон Ф’юрі, який нині володіє поясами WBC та The Ring.
Рейтинг The Ring у суперважкій вазі наразі виглядає так:
Чемпіон – Тайсон Ф'юрі (Великобританія)
- Олександр Усик (Україна)
- Ентоні Джошуа (Великобританія)
- Діонтей Уайлдер (США)
- Ділліан Уайт (Великобританія)
- Джозеф Паркер (Австралія)
- Енді Руїс (Мексика)
- Луїс Ортіс (Куба)
- Майкл Хантер (США)
- Оскар Рівас (Колумбія)
- Джо Джойс (Великобританія)
Усик знищив Джошуа у Лондоні
- Боксери провели 12-раундовий поєдинок. Усі судді одноголосно віддали перемогу Усику над Джошуа. Сталось це на очах рідних уболівальників Ентоні.
- Українець зворушливо зі сльозами на очах слухав переможний вердикт рефері, а після станцював гопак.
- Джошуа після поразки заговорив про реванш. Олександр не проти провести другий бій з британцем, але вже в Україні.