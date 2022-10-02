Він знаходиться на передовій, – менеджер Усика розповів, чим займається боксер після реваншу
Джерело:Talk Sport
Олександр Усик повернувся в Україну після реваншу з Ентоні Джошуа. Вже неодноразово боксер звітував про свої благодійні вчинки та зустрічі.
Егіс Клімас, менеджер Олександра Усика, розповів, чим займається боксер в Україні. За його словами, він постійно підтримує українських військових на передовій.
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Клімас: Він підтримує свою країну
На цю мить, поки ми говоримо, Усик знаходиться в Україні на передовій. Звичайно, не зі зброєю, але він підбадьорює бійців. Він підтримує свою країну. Його надихнули солдати, коли він пішов у госпіталь і відвідав їх – бійці, які отримали поранення на війні,
– сказав Клімас.
Менеджер вкотре пригадав історію, як Олександр вирішив виїхати з України, аби підготуватися до реваншу з Джошуа.
"Усик зайшов у палату і побачив понад двадцять солдатів – у когось не було ніг, у когось рук. Усі аплодували. Відчуття перебування там було неймовірним, кожен плакав. Вони казали: "Ні, ти нам тут не потрібен, іди туди й бийся, ти боксер, ти чемпіон". Як тільки він вийшов із лікарні, він сказав: "Я збираюся це зробити"", – зазначив фахівець.
Що робить Усик в України
- Після свого повернення в Україну Усик приїхав у Житомир на гру Першої Ліги між Поліссям та Маріуполем. Боксер виконав перший удар по м'ячу та продовжив дивитись гру на трибунах.
- Олександр спробував свої сили у баскетболі. Окупанти зруйнували спортивний зал "Авангард" у Києві. Тому небайдужі вирішили провести благодійний матч за участі зірок. Зібрані кошти підуть на реконструкції спортивного комплексу.
- Усик зустрівся з вболівальниками Полісся у одному з пабів у Житомирі. Боксер підписав фірмову футболку для житомирської 95-ї десантно-штурмової бригади, яку разом з необхідними речами передадуть на фронт.
- Нещодавно непереможний боксер розповів, як підтримує Україну на економічному фронті.
- Також Олександр завітав на матч Україна – Шотландія у Кракові, він хотів особисто підтримати національну команду.