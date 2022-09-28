Чемпіонська підтримка у Кракові

Кривдник Ентоні Джошуа приїхав у польський Краків, щоб безпосередньо з трибун підтримати головну команду країни. Перед цим Олександр Усик з'їздив у тренувальний табір української збірної, а вже 27 вересня підтримав хлопців із трибун, пише 24 канал.

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Спину Олександра вкривав синьо-жовтий прапор.



​Усик підтримав збірну України у Кракові / Фото Getty Images



Усик відвідав матч Україна – Шотландія / Фото Getty Images

Поєдинок відвідав не лише Усик-старший, а і його син. Дружина боксера Катерина опублікувала у сторіс в своєму інстаграмі кадр із відеотрансляції, на якому їх син стоїть біля українських гравців на футбольному полі. Син Усика вивів збірну на поле.



Син Усика вивів збірну України на поле / Скриншот із інстаграму Катерини Усик

На жаль, навіть підтримка чемпіона світу не допомогла "синьо-жовтим" святкувати таку омріяну перемогу над шотландцями. Команди розписали мирову 0:0, яка не принесла Україні жодного позитиву. Підопічні Петракова зупинились у кроці від підняття у дивізіон А, де тепер виступатиме Шотландія.

Виступ у груповому раунді Ліги націй вплинув на потрапляння збірної у кошик відбору чемпіонату Європи-2024. "Синьо-жовті" опинились у не найкращій ситуації, потрапивши у третій кошик.