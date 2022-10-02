Егіс Клімас, менеджер Олександра Усика, розповів, чим займається боксер в Україні. За його словами, він постійно підтримує українських військових на передовій.

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Клімас: Він підтримує свою країну

На цю мить, поки ми говоримо, Усик знаходиться в Україні на передовій. Звичайно, не зі зброєю, але він підбадьорює бійців. Він підтримує свою країну. Його надихнули солдати, коли він пішов у госпіталь і відвідав їх – бійці, які отримали поранення на війні,

– сказав Клімас.

Менеджер вкотре пригадав історію, як Олександр вирішив виїхати з України, аби підготуватися до реваншу з Джошуа.

"Усик зайшов у палату і побачив понад двадцять солдатів – у когось не було ніг, у когось рук. Усі аплодували. Відчуття перебування там було неймовірним, кожен плакав. Вони казали: "Ні, ти нам тут не потрібен, іди туди й бийся, ти боксер, ти чемпіон". Як тільки він вийшов із лікарні, він сказав: "Я збираюся це зробити"", – зазначив фахівець.

Що робить Усик в України