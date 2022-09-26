Усик: Має пройти час, і я сплачу тут податки

Чемпіон світу з боксу заробив солідний гонорар, податок від якого піде на благо економіки України. Олександр Усик після реваншу завів гроші у рідну країну.

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Таким вчинком боксер підтримав економіку країни, яка перебуває у складному стані на фоні війни проти росії. Хоча до цього податки автоматично знімались із суми гонорару у тій країні, де боксував Олександр.

Після бою з Джошуа я завів гроші від гонорару в Україну. Має пройти час, і я заплачу тут податки. У всіх попередніх поєдинках я сплачував податки там, де боксував. Вони автоматично знімалися. А у цьому бою податків не було. Я й раніше питав: як зробити, щоб відсоток від податків йшов не до іншої країни, а до моєї. Юристи все це знають, і ми над цим працюємо,

– розповів Усик.

"Мені здається, що цей час чорних справ закінчується"

Олександр додав, що не наразі займатись "чорними справами", а потрібно заробляти гроші та слухняно сплачувати із них податки країні.

"У мене принципова позиція у бізнесі: все світле, біле. Мені здається, що цей час чорних справ закінчується. Люди хочуть поїхати кудись у Європу, купити житло, заплатити за яхту, ресторан, букінг. Його питають – де він узяв гроші, а в нього немає відповіді. А я не хочу так боятися. Вкрадені гроші не приносять задоволення та щастя. А коли заробив – нормально", – сказав боксер.

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