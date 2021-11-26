Усик нокаутує Джошуа у реванші, в Ентоні немає нічого особливого, – екссуперник британця
Джерело:ютуб-канал Fight Hub TV
Реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа чекають усі прихильники боксу. Болгарський супертяж Кубрат Пулєв зробив свій прогноз на другий бій між боксерами.
Пулєв: Усик кращий як боксер
Болгарський боксер ще перед першим поєдинком запевняв, що перемогу здобуде Олександр Усик. Кубрат Пулєв не розуміє, що такого особливого бачать в Ентоні Джошуа.
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За словами болгарина, британський боксер просто багато часу приділяє підготовці до поєдинку: "Там немає нічого особливого ні з погляду особистості, ні в технічному плані. Він не такий талановитий, як кажуть люди".
Пулєв впевнений, що у реванш Джошуа вдруге зазнає поразки, але тепер вже нокаутом.
Усик кращий як боксер. Думаю, що у реванші він точно нокаутує Джошуа. Перед першим боєм я передбачав, що Усик переможе, так і вийшло. Тепер я кажу вам, що він нокаутує Джошуа, тому що в Ентоні немає нічого особливого,
– заявив Пулєв.
Нагадаємо, що Пулєв у своїй кар'єрі має поєдинок із Джошуа. У грудні 2020 року британець у дев'ятому раунді відправив у нокаут болгарина. Ентоні успішно захистив чемпіонські титули.
Усик – Джошуа: що відомо про протистояння
- Олександр Усик доволі легко перебоксував суперника у першому бою. Українець мав кращий вигляд на ринг, добре пересувався, що не скажеш про британця. Ентоні показував дуже пасивний бокс.
- Судді одноголосного віддали перемогу українцю за підсумками усіх 12 раундів.
- Джошуа тепер хоче взяти реванш в Олександра. Щоправда, майже ніхто не вірить у те, що британському боксеру вдасться перемогти суперника з України.
- Їх реванш запланований на лютий – березень 2022 року. Двобій може відбудеться в Україні або за кордоном. Наразі остаточної відповіді немає.