Усик назвав умову свого переходу в UFC

Український боксер суперважкої вагової категорії Олександр Усик (18-0, 13 КО) розповів про свою фразю, що він готовий спробувати себе в UFC.

Як виявилося, претендент на чемпіонський пояс у суперважкій вазі просто пожартував. Наразі питання про перехід Усика в UFC не стоїть, адже Олександру ще є що доводити в боксі.

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Часто жартую з журналістами. Кажу якісь неможливі речі. Коли мене запитали в той вечір про плани, я сказав, що хочу спробувати себе в UFC. І всі написали, що я переходжу туди. Це просто думки,

– сказав він.

"Я ще не все зробив в боксі, те що запланував. Переходити в інший вид спорту, не закінчивши в своєму, не збираюся. Боротьбою я займаюся тільки для себе. UFC – швидко прогресуючий вид спорту, де багато хлопців проявляють себе. Але поки не збираюся переходити туди. Запропонують божевільний контракт – я подумаю", – підсумував боксер в прямому ефірі інстаграму.

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