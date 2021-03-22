Український боксер Олександр Усик уже в наступному поєдинку може зустрітися з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа.

Все залежить від WBO

Хоча Джошуа й домовився про бій з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі, поєдинок з Усиком все ще реальний. У цьому переконує Егіс Клімас, менеджер Усика.

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Джошуа та Ф'юрі домовилися про бій, однак досі немає дати й місця поєдинку.

Зараз все залежить від WBO: що вони скажуть, яке замовлення вони дадуть. Джошуа і Ф'юрі начебто між собою домовилися, але немає ні місця, ні дати. Тобто, немає нічого оголошеного,

– сказав Клімас.

Як відомо, Олександр Усик – обов'язковий претендент на титул WBO. Якщо Ентоні й Тайсон не узгодять останні деталі, тоді WBO змушена буде оголосити поєдинок Усика з Джошуа.

"Якщо вони не домовляться між собою, чи не буде дати, то WBO буде зобов'язана призначити Усику бій з Джошуа. Якщо WBO призначить, щоб Джошуа боксував з Усиком, там не те, що вакантний титул, там три титули на кону", – резюмував Клімас.

Відтак, Усик матиме шанс виграти не тільки титул WBO, але й пояси IBF та WBA. Досі з українських боксерів важкої ваги тільки Володимиру Кличку вдавалося утримувати ці пояси.

За попередньою інформацією, наступним суперником Усика може стати британець Джо Джойс. У WBO вирішили провести цей бій, щоб Джошуа міг зустрітися з Ф'юрі.

На кону потенційного поєдинку Усик – Джойс може бути тимчасовий титул чемпіона WBO.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24​